中国经济下行压力持续加大 须推动稳增长、调结构措施加快落地--发改委

路透北京5月18日 - 中国国家发展和改革委近日指出，中国经济下行压力持续加大，面临的形势错综复杂，必须进一步增强改革的紧迫感，推动有利于稳增长、调结构、保就业、增效益的改革措施及早出台、加快落地。

新闻稿显示发改委于5月15-16日召开了全国经济会议，提出必须进一步增强改革紧迫感，深化投融资、金融财税等改革，研究出台深化投融资体制改革的决定。

发改委网站刊登5月15-16日召开的2015年全国经济体制改革工作会议新闻稿称，

会议提出，今年要围绕发挥市场决定性作用，深化简政放权、投融资、价格等改革，要继续深化投融资体制改革，研究出台深化投融资体制改革的决定，围绕解决“谁来投”、“怎么投”问题创新投融资机制，推进投资领域法制化建设。

进一步加大价格改革力度，稳步分批放开竞争性商品和服务价格，加快完善价格监管制度，推进电力、天然气等能源价格改革，全面实行居民阶梯价格制度。

要围绕增强微观主体活力，深化国企国资、重点行业、非公经济等改革。出台电力体制改革相关配套文件，研究提出石油天然气等改革方案。

要围绕提高宏观调控的针对性有效性，深化财税、金融体制改革。继续落实财税体制改革总体方案，实行全面规范、公开透明的预算管理制度，加快营改增、资源税等税制改革，研究推进财政体制改革。

健全金融为实体经济服务的体制机制，进一步扩大金融业对内对外开放，加快发展服务小微企业的中小金融机构，推动利率汇率市场化改革，加强多层次资本市场建设，提高直接融资比重。

会议还提出，以解决三个1亿人问题为着力点，建立健全城镇化体制机制，深入推进户籍制度、城镇化投融资机制改革。

完善外商投资管理体制，扩大服务业和一般制造业开放，深化外商投资项目核准备案制度改革。推进“一带一路”建设，今年必须开好局、起好步。深化自贸试验区改革试点，加快沿边重点地区开发开放，推动形成全方位开放新格局。

会议并称将深化社会事业和民生保障体制改革。推进基本公共文化服务标准化均等化，深化收入分配和社会保障制度改革，把增加公共产品、公共服务打造成稳增长的新引擎，促进社会公平公正。（完）

(发稿 王蕾；审校 宿泱韫/毕晓雯)

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