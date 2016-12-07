中国发改委对美敦力开1.185亿元罚单 因其在医疗器械领域价格垄断

路透北京12月7日 - 中国国家发展改革委近日依法对美敦力（上海）管理有限公司的价格垄断行为罚款1.185亿元人民币，因其与交易相对人达成并实施心脏血管、恢复性疗法和糖尿病业务领域医疗器械产品价格垄断协议。

刊登在发改委的公告称，美敦力(Medtronic)(MDT.N)在中国境内市场采用转售的方式销售医疗器械产品，其交易相对人包括平台商和一级经销商。现查明，至少自2014年起，美敦力通过经销协议、邮件通知、口头协商等方式，与其交易相对人达成垄断协议，限定相关医疗器械产品的转售价格、投标价格和到医院的最低销售价格，并通过制定下发各经销环节的产品价格表、内部考核、撤销经销商低价中标产品等措施，实施了价格垄断协议。

美敦力还采取了纵向限制销售对象和销售区域、限制经销竞争品牌产品的措施，进一步强化了纵向价格垄断协议的实施效果。

发改委称，目前中国高值耗材和可植入医用设备的市场竞争整体并不充分，并且厂商主要采取转售的销售方式，经销商之间的公平竞争是促进产品竞争、形成合理市场价格的重要方面。

美敦力在心脏血管、恢复性疗法和糖尿病相关医疗器械领域处于行业领先位置，其严格限制转售价格的行为，排除、限制了经销商之间的竞争，限制了医疗器械品牌间的竞争，维持了相关医疗器械产品高价，阻碍了市场价格机制正常发挥作用，增加了患者负担，损害了消费者利益。 国家发展改革委表示，将继续加强医疗器械行业反垄断监管，制止生产、销售等环节中的各种限制竞争措施，严肃查处垄断协议、滥用市场支配地位等违法行为，切实维护公平竞争秩序，保护广大消费者的合法权益。

美敦力公司总部设于美国明尼苏达州的明尼阿波利斯，是世界最大的医疗科技公司之一，主要为慢性疾病患者提供终身治疗方案。（完）