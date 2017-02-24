消息人士称何立峰升任中国国家发改委主任 商务部副部长钟山升任部长

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京2月24日 - 两位官方消息人士周五透露，中国国家发展和改革委员会副主任何立峰晋升为发改委主任，原主任徐绍史因年龄原因退休。商务部部长高虎城亦因年龄原因退休，由此前任商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长、党组副书记的钟山升任商务部长。
发改委和商务部新闻处均未予置评，只回复以官方公告为准。
1955年出生的何立峰现年62岁，2014年6月任国家发改委党组副书记、副主任，为中共十六大、十七大、十八大代表，中共十七届、十八届中央候补委员，第九届全国人大代表，第十二届全国政协委员。
他在任发改委副主任期间分管地区经济司、西部开发司、东北等老工业基地振兴司、人事司、直属机关党委、离退休干部局。
1955年10月出生的钟山，现年61岁，2008年11月任商务部副部长、党组成员。2010年7月任商务部副部长兼国际贸易谈判副代表、党组成员。
高虎城，1951年8月生，2003年11月任商务部副部长、党组成员，2009年4月任商务部副部长、党组副书记，2010年7月任商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长、党组副书记。2013年3月起任商务部部长、党组书记。中共第十八届中央委员。
徐绍史1951年10月出生，已至65岁的退休年龄，其自2013年3月起，任国家发展和改革委员会主任、党组书记。（完）
(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)