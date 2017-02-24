版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 24日 星期五 12:45 BJT

消息人士称何立峰升任中国国家发改委主任 商务部副部长钟山升任部长

路透北京2月24日 - 两位官方消息人士周五透露，中国国家发展和改革委员会副主任何立峰晋升为发改委主任，原主任徐绍史因年龄原因退休。商务部部长高虎城亦因年龄原因退休，由此前任商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长、党组副书记的钟山升任商务部长。

发改委和商务部新闻处均未予置评，只回复以官方公告为准。

1955年出生的何立峰现年62岁，2014年6月任国家发改委党组副书记、副主任，为中共十六大、十七大、十八大代表，中共十七届、十八届中央候补委员，第九届全国人大代表，第十二届全国政协委员。

他在任发改委副主任期间分管地区经济司、西部开发司、东北等老工业基地振兴司、人事司、直属机关党委、离退休干部局。

1955年10月出生的钟山，现年61岁，2008年11月任商务部副部长、党组成员。2010年7月任商务部副部长兼国际贸易谈判副代表、党组成员。

高虎城，1951年8月生，2003年11月任商务部副部长、党组成员，2009年4月任商务部副部长、党组副书记，2010年7月任商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长、党组副书记。2013年3月起任商务部部长、党组书记。中共第十八届中央委员。

徐绍史1951年10月出生，已至65岁的退休年龄，其自2013年3月起，任国家发展和改革委员会主任、党组书记。（完）

(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐