中国发改委批复南京城轨二期建设规划调整方案 总投资约278亿

路透北京11月10日 - 中国国家发改委周四称，批复南京城市轨道交通第二期建设规划调整方案（2016-2021年），项目总投资为277.78亿元人民币，旨在支持南京江北新区建设，落实城市公交优先发展战略。

发改委网站刊登的公告称，上述项目总投资中资本金占20%，计55.56亿元，由南京市财政资金解决，资本金以外的资金以银行贷款为主，并辅以多元化融资。

调整方案包括，同意新增4号线二期工程、11号线一期工程和S8线南延工程，线路总长度39.2公里。预计到2021年，形成11条运营线路、总长373公里的轨道交通网络。

其中，4号线二期工程自龙江至珍珠泉站，线路长9.7公里，投资78.95亿元，规划建设期为2016-2020年；11号线一期工程自马骡圩至浦州路站，线路长27公里，投资181.71亿元，规划建设期为2017-2021年。

S8线南延工程自泰山新村至大桥站，线路长2.5公里，投资17.11亿元，规划建设期为2017-2020年。（完）

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