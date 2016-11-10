中国发改委批复南京城轨二期建设规划调整方案 总投资约278亿

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 中国国家发改委周四称，批复南京城市轨道交通第二期建设规划调整方案（2016-2021年），项目总投资为277.78亿元人民币，旨在支持南京江北新区建设，落实城市公交优先发展战略。
发改委网站刊登的公告称，上述项目总投资中资本金占20%，计55.56亿元，由南京市财政资金解决，资本金以外的资金以银行贷款为主，并辅以多元化融资。
调整方案包括，同意新增4号线二期工程、11号线一期工程和S8线南延工程，线路总长度39.2公里。预计到2021年，形成11条运营线路、总长373公里的轨道交通网络。
其中，4号线二期工程自龙江至珍珠泉站，线路长9.7公里，投资78.95亿元，规划建设期为2016-2020年；11号线一期工程自马骡圩至浦州路站，线路长27公里，投资181.71亿元，规划建设期为2017-2021年。
S8线南延工程自泰山新村至大桥站，线路长2.5公里，投资17.11亿元，规划建设期为2017-2020年。（完）
欲览详情，请点选国家发改委网站：here
(发稿 李子木；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。