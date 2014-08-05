发改委：下半年将努力扭转东北经济下滑趋势

路透北京8月5日 - 中国国家发改委表示，下半年将推动东部地区实现更高层次的开放发展，采取更有针对性的政策措施，努力扭转东北地区经济下滑趋势，并推动内陆和沿边开放，保持中西部地区经济平稳较快增长。

发改委政策研究室周一发布新闻稿表示，下半年将缩小政策单元，不断提高区域政策精准性；重点落实第二次中央新疆工作座谈会有关政策；扎实做好对口支援工作。

发改委并称，下半年区域经济工作还将高度重视跨区域、次区域规划，抓紧推进京津冀、环渤海地区等重点区域规划的编制工作。

发改委指出，今年以来，中国东部地区经济增速降幅逐渐收窄，中部地区积极承接东部沿海地区和国际产业转移，固定资产投资等增速居各地区之首。

但各个地区经济下行压力仍然较大，东北地区深层次问题凸显，西部地区总体发展形势不容乐观，地区经济增长格局呈现出“东部缓中趋稳，中部稳中有进，西部稳中有忧，东北降幅较大”的总体特征。

发改委初步预计，上半年中西部地区经济增速继续快于东部地区，东北地区仍低于东部地区。从工业增速看，中部地区保持较高增速，东北地区降势明显。从固定资产投资增速看，东、中、西部和东北地区同比均有所回落，中西部地区增速高于全国平均水平。

从对外贸易看，西部地区趋于好转，东、中部和东北地区下滑明显。从地方财政收入增速看，东部地区增速最快，东北地区增速最低，中西部地区降幅较大。

发改委表示，今年将加快组织编制珠江—西江经济带发展规划、洞庭湖生态经济区规划、晋陕豫黄河金三角区域合作规划等，并报经国务院批复实施，会同有关部门联合批复云南桥头堡滇中产业聚集区发展规划。

发改委今年还将继续推进集中连片特困地区发展与扶贫攻坚，全力做好涉藏涉疆和对口支援工作；切实加强对口支援新疆、西藏、青海等省藏区工作力度，全面启动南水北调中线对口协作、对口援黔等工作。

此外，今后将加强重点流域综合治理，继续做好太湖、渤海、丹江口库区及上游水污染防治工作，并继续推进大湄公河次区域经济合作、东盟—湄公河流域开发合作。

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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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