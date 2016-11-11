中国国家发改委称10月审核固定资产投资项目15个 共2188亿元

路透北京11月11日 - 中国国家发改委周五表示，10月发改委共审批核准固定资产投资项目15个，总投资2,188亿元人民币，主要集中在交通和能源领域。

发改委发言人李朴民在发布会上称，在去产能方面，截至10月底，钢铁已提前完成4,500万吨全年去产能目标任务，煤炭去产能2.5亿吨的全年目标任务有望提前完成。

他指出，当前中国经济运行走势总体平稳，但是固定资产投资仍面临着下行压力。截至9月底，11大类重大工程包，已累计完成投资70,335亿元，比8月底增加4,269亿元，已开工48个专项、407个项目。

用电方面，李朴民表示，今冬明春电力供需形势是总体宽松的。今年前三季度，全国用电同比增长4.5%，增速同比提高3.7个百分点。预计今年四季度用电将会继续保持这一势头，全年用电可能增长4.5%左右。（完）