中国国家发改委称10月审核固定资产投资项目15个 共2188亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国国家发改委周五表示，10月发改委共审批核准固定资产投资项目15个，总投资2,188亿元人民币，主要集中在交通和能源领域。
发改委发言人李朴民在发布会上称，在去产能方面，截至10月底，钢铁已提前完成4,500万吨全年去产能目标任务，煤炭去产能2.5亿吨的全年目标任务有望提前完成。
他指出，当前中国经济运行走势总体平稳，但是固定资产投资仍面临着下行压力。截至9月底，11大类重大工程包，已累计完成投资70,335亿元，比8月底增加4,269亿元，已开工48个专项、407个项目。
用电方面，李朴民表示，今冬明春电力供需形势是总体宽松的。今年前三季度，全国用电同比增长4.5%，增速同比提高3.7个百分点。预计今年四季度用电将会继续保持这一势头，全年用电可能增长4.5%左右。（完）
(发稿 李子木；撰写 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。