中国国家发改委价格司原司长曹长庆日前被带走调查--财新

路透北京8月27日 - 中国财新网周三报导称，今年5月初刚退休的国家发改委价格司原司长曹长庆日前被带走调查；并引述消息人士称，曹长庆可能是由国家能源局腐败窝案牵出。

发改委价格司是发改委的重要职能部门，负责对包括电价、水价等在内的多种垄断商品和公共服务的价格进行审核和监管。报导指出，曹长庆此前主持发改委价格司工作多年，历经多轮价格调控和价格改革。

国家发改委目前暂未对上述消息予以置评。

新华社上周五曾报导称，检察机关日前以涉嫌受贿犯罪，依法对国家发改委就业和收入分配司原司长张东生立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

十八大以来，随着中央反腐力度的加大，素有“小国务院”之称的发改委落马官员亦不断，包括发改委下属的前国家能源局局长刘铁男，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平等。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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