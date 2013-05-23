发改委：国内成品油价今日不作调整

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京5月23日 - 中国国家发展改革委周四称，因近期涨价金额每吨不足50元人民币，国内成品油价格今日不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
刊登在发改委网站的新闻稿称，自5月9日国内成品油价格调整以来，5月23日的前10个工作日平均价格与5月9日调价前10个工作日平均价格相比涨幅很小，涨价金额每吨不足50元。
根据《石油价格管理办法（试行）》第六条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
中国前次成品油调价是在5月10日(5月9日宣布)，上调成品油价，汽、柴油最高零售价格上调幅度均为95元/吨，这是新定价机制以来的首次上调。(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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