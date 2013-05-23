发改委：国内成品油价今日不作调整

刊登在发改委网站的新闻稿称，自5月9日国内成品油价格调整以来，5月23日的前10个工作日平均价格与5月9日调价前10个工作日平均价格相比涨幅很小，涨价金额每吨不足50元。

根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。