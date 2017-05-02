中国发改委称截至目前共收到央企和地方申报44个“一带一路”PPP项目

路透北京5月2日 - 中国国家发改委周二称，2017年3月6日，发改委征集中国2013年以来促进“一带一路”沿线国家经济发展、社会进步、民生改善的基础设施和公共事业PPP项目。截至目前，共收到来自央企和地方申报的项目44个，申报工作已经结束。

从地区分布来看，已申报的项目覆盖了亚洲、欧洲、非洲、南美洲、大洋洲五个大洲，涉及25个国家，其中亚洲14个国家，欧洲6个国家，非洲2个国家，南美洲2个国家，大洋洲1个国家。既有英国、德国、澳大利亚等发达国家，也有埃及、柬埔寨、巴基斯坦、孟加拉等发展中国家。

从项目类别来看，既有水电站、光伏电站、油气管道、清洁燃煤电站等能源项目，也有机场、港口、码头等交通运输项目，又有网络安全、光缆传输、政府光纤宽带等信息化项目，还有河道综合治理、垃圾发电、清洁水等环境保护项目，同时也包括产业新城、经贸合作区、空港产业园等园区类项目。

发改委称，下一步委将组织专家对上报的“一带一路”PPP项目进行评估论证，筛选出若干典型案例进行推广，发挥引领示范作用，进一步提高中国企业“走出去”的积极性。

中国将在本月14-15日在北京召开“一带一路”国际合作高峰论坛。（完）