（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委

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路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。

会议并称，当前中国经济发展制约因素依然较多，内外部挑战交织叠加，国内经济结构性失衡尚未扭转，新旧矛盾和问题错综复杂，经济持续向好的基础仍不稳固，经济形势的复杂性和走势的不确定性依然较高。

“要有效解决发展中存在的各种矛盾和问题，夯实经济持续稳定向好的基础，推动经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平，必须坚定不移持续深化改革。”会议称。

会议安排了2017年经济体制改革重点任务，一方面，要着力推动供给侧结构性改革重点任务取得新突破；另一方面，着力抓好重点领域和关键环节改革。

在供给侧结构性改革重点任务方面，首先是扎实有效去产能，更多运用市场化法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准，完善职工安置、债务处置、资产处理等政策及市场化退出机制。

其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来，健全购租并举的住房制度，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

第三是积极稳妥去杠杆，促进企业盘活存量资产，推进资产证券化，支持市场化法治化债转股，发展多层次资本市场，强化企业特别是国有企业财务杠杆约束，逐步将企业负债降到合理水平。

第四是多措并举降成本，加大现有减税降费力度，降低各类交易成本特别是制度性交易成本，通过深化改革降低企业用能成本，降低物流成本，提高劳动力市场灵活性。

第五是精准加力补短板，创新投融资体制，进一步放开基础产业和基础设施、公用事业、公共服务等领域，进一步放宽非公有制经济市场准入。

**抓好重点领域和关键环节改革**

今年是全面深化改革向纵深推进的关键一年。会议强调，今年改革要在稳的前提下要在关键领域有所进取，有些需要加快的改革必须努力加快推进，有些四梁八柱的改革要稳步推进，有些需要防范化解的重大风险点要及早排除；并要把握好各项改革举措的出台时机，体现精准性，避免盲目性。

要着力抓好重点领域和关键环节改革。要持续推进“放管服”改革，下决心再取消、下放一批可以由市场决定、由地方承接的审批事项和审批权限，以清单管理推动减权放权，严控自由裁量权，强化事中事后监管，切实把该管的事项管住管好、管出水平，做到放管结合、并重。

深化投融资体制改革，加快落实以新型核准制度为核心的投资审批制度，完善政府投资体制，规范政府投资管理，进一步发挥政府投资的引导和带动作用。

进一步加大价格改革力度，加快放开竞争性领域和环节价格，完善输配电、天然气、医疗服务等重点领域价格形成机制。深入推进国企国资改革，推动“1+N”文件落地见效，加快重点领域混合所有制改革试点，大力推进电力、油气、盐业等重点行业改革，持续夯实市场经济微观基础。

加强产权保护制度建设，着力抓好“三个一批”，甄别纠正一批侵害企业产权的错案冤案，剖析一批侵害产权的案例，总结宣传一批依法有效保护产权的好做法、好经验、好案例，激发和保护企业家精神。

深化市场体系改革，加快扩大市场准入负面清单制度试点，深入推进社会信用体系建设，全面实施公平竞争审查制度，保障市场公平竞争。

深化财税金融改革，加快推进财政事权和支出责任划分改革，落实和完善全面推开营改增政策，深化金融机构和金融监管体制改革，完善多层次资本市场，为实体经济发展营造良好环境。

推进新型城镇化和三大战略体制机制创新，深化户籍制度改革，细化和落实“人地钱挂钩”政策，着力推进农业转移人口市民化，用改革的办法推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略的实施，促进城乡区域协调发展。（完）

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