发改委：提高境外投资项目核准权限 对一般投资项目一律实行备案制

路透北京4月10日 -为加快中国企业走出去,推进境外投资管理体制改革,中国国家发改委发布境外投资项目核准和备案管理办法,大幅提高境外投资项目核准权限、缩小核准范围，对一般境外投资项目一律实行备案制。

这也意味着在中国素有“小国务院”之称的发改委对审批权限的进一步下放。

周四刊登在发改委网站的新闻稿称,与2004年发布的境外投资项目核准暂行管理办法相比,新规将发改委核准权限由资源开发类中方投资3亿美元、非资源开发类中方投资1亿美元及以上统一提到中方投资10亿美元及以上，中方投资10亿美元以下项目一律实行备案。

原规定的核准范围包括境内各类法人通过在境外控股的企业或机构在境外实施的投资项目，而此次公布的办法规定，已在境外设立的中资企业在境外实施的再投资项目，如不需要境内投资主体提供融资或担保，不再需要办理核准或备案。

在简化程序和明确时限方面，办法也有明确规定，不再要求地方企业按照县、市、省层层申报。同时，核准备案办法对发改委境外投资项目核准、备案的全流程办理时限均进行了明确，并对核准、备案条件也进行了简化。

办法提到，涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目不分限额，由国家发改委核准。其中，中方投资额20亿美元及以上，并涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由发改委提出审核意见报国务院核准。

办法所称敏感国家和地区包括：未建交和受国际制裁的国家，发生战争、内乱等国家和地区。敏感行业则包括：基础电信运营，跨境水资源开发利用，大规模土地开发，输电干线、电网，新闻传媒等行业。

中国曾在2013年11月发布《关于发布政府核准的投资项目目录（2013年本）的通知》，明确规定“中方投资10亿美元及以上项目，涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目，由国务院投资主管部门核准。前款规定之外的中央管理企业投资项目和地方企业投资3亿美元及以上项目报国务院投资主管部门备案。此次旨在进一步规范境外投资项目核准和备案管理。（完）

欲浏览详情请点选发改委网站（here）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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