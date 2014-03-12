发改委：成品油价格今日不作调整

路透北京3月12日 -中国国家发展和改革委员会周三表示，根据当前成品油定价机制，今日国内汽、柴油价格不作调整，因调价金额不足，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

发改委网站刊登的新闻稿称，自上次成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，3月12日的前10个工作日平均价格与2月26日调价前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

发改委上次调整成品油价格是在2月27日零时，当时汽、柴油零售价格每吨分别提高205元人民币和200元。（完）

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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