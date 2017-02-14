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中国财经 | 2017年 2月 14日 星期二 17:17 BJT

中国2月15日起国内汽柴油价格每吨均提高50元--发改委

路透北京2月14日 - 中国国家发改委周二宣布，自2017年2月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高50元。

这是发改委今年第三次调整成品油价格，上一次是在1月26日，国内汽柴油价格每吨均下调70元。

发改委网站刊登的公告称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策，并表示正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接：here

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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