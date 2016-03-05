中国十三五时期GDP及居民平均可支配收入年均增速大于6.5%--规划

路透北京3月5日 - 中国十二届全国人大四次会议周六开幕。会议期间公布的“十三五”（2016-2020年）规划纲要（草案）指出，十三五时期国内生产总值(GDP)及居民平均可支配收入增长年均增速均大于6.5%。

规划并显示，十三五时期城镇新增就业人数累计5,000万人，新增建设用地规模累计小于3,256万亩，单位GDP能源消耗累计降低15%。

十三五时期还将有序实现人民币资本项目可兑换，提高可兑换、可自由使用程度，增强人民币汇率弹性，完善参考一篮子货币的人民币指数；推进资本市场双向开放，提高股票债券市场对外开放程度。

规划指出，十三五时期中国将提高直接融资比例，降低杠杆率，创造条件实施股票发行注册制。将建立中央银行前瞻性指引机制，疏通本外币政策传导机制，完善货币政策操作目标、调控框架和传导机制；并构建目标利率和利率走廊机制，推动货币政策由数量型为主向价格型为主转变。

国家发展和改革委员会当日发布的2016年国民经济和社会发展计划草案报告则指出，中国2016年社会消费品零售总额预期增长11%左右，全社会固定资产投资预期增长10.5%左右；今年非金融类境外直接投资预期约1,300亿美元，增长10%左右，非金融类外商直接投资预期约1,280亿美元。

发改委表示，2016年要实行更加积极的进口政策，增加重要能源资源储备，进一步开放制造业，鼓励外资投向传统产业高端环节、战略性新兴产业和现代服务业；及时总结推广自贸试验区经验，进一步扩大试点范围。

发改委并称，今年要制定实施1亿非城镇户籍人口在城镇落户方案，粮食总产量稳定在5.5亿吨以上，要改革完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度。（完）