中国十三五时期GDP及居民平均可支配收入年均增速大于6.5%--规划

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月5日 - 中国十二届全国人大四次会议周六开幕。会议期间公布的“十三五”（2016-2020年）规划纲要（草案）指出，十三五时期国内生产总值(GDP)及居民平均可支配收入增长年均增速均大于6.5%。
规划并显示，十三五时期城镇新增就业人数累计5,000万人，新增建设用地规模累计小于3,256万亩，单位GDP能源消耗累计降低15%。
十三五时期还将有序实现人民币资本项目可兑换，提高可兑换、可自由使用程度，增强人民币汇率弹性，完善参考一篮子货币的人民币指数；推进资本市场双向开放，提高股票债券市场对外开放程度。
规划指出，十三五时期中国将提高直接融资比例，降低杠杆率，创造条件实施股票发行注册制。将建立中央银行前瞻性指引机制，疏通本外币政策传导机制，完善货币政策操作目标、调控框架和传导机制；并构建目标利率和利率走廊机制，推动货币政策由数量型为主向价格型为主转变。
国家发展和改革委员会当日发布的2016年国民经济和社会发展计划草案报告则指出，中国2016年社会消费品零售总额预期增长11%左右，全社会固定资产投资预期增长10.5%左右；今年非金融类境外直接投资预期约1,300亿美元，增长10%左右，非金融类外商直接投资预期约1,280亿美元。
发改委表示，2016年要实行更加积极的进口政策，增加重要能源资源储备，进一步开放制造业，鼓励外资投向传统产业高端环节、战略性新兴产业和现代服务业；及时总结推广自贸试验区经验，进一步扩大试点范围。
发改委并称，今年要制定实施1亿非城镇户籍人口在城镇落户方案，粮食总产量稳定在5.5亿吨以上，要改革完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度。（完）
(发稿 李文科；撰写 边竞；审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。