发改委：销售电价分类简化至三类

路透北京6月6日 - 作为推进资源性产品价改的一部分，中国国家发改委近日通知称，逐步调整销售电价分类结构，将现有的八大类归并包括居民生活、农业生产、工商业及其它用电价格的三个用电类别，每个类别再按用电负荷特性进行分档。

发改委网站周四刊登的新闻稿引述专家指出，简化销售电价分类改革有利于促进公平负担，减少交叉补贴；而在不同分类下按电压等级分档定价，能更科学地反映不同电力用户用电特性和供电成本差异，更大程度发挥价格信号调节市场供求的作用。

而适当扩大居民生活和农业生产用电的范围，可减轻社会福利场所、城乡居民住宅小区公用附属设施、农林牧渔业生产单位等的电费支出每年约30亿元人民币。

目前的销售电价分类主要依据行业、用途分类，包括居民生活、非居民照明、商业、非工业、普通工业、大工业、农业生产用电价格。

通知明确将城乡居民住宅小区公用附属设施用电，学校教学和学生生活用电，社会福利场所，居委会服务设施用电等执行居民生活用电价格；社会福利场所，居委会服务设施用电等执行居民生活用电价格。

同时将农业、林木培育和种植，畜牧、渔业生产，农业灌溉，农产品初加工等用电执行农业生产用电价格；农村饮水安全工程供水用电，由省级价格主管部门决定执行居民生活或农业生产用电价格。

中国过去10多年来一直在缓慢推进资源价格改革，但2008年金融危机爆发后，出于对通胀攀升的疑虑，改革脚步慢了下来。从2011年底开始又有加速迹象，阶梯电价、阶梯水价在全国多地开始实施，天然气价格改革试点也在广东和广西试点；去年12月国务院抛出煤电联动新机制方案，今年1月铁道部也宣布调整铁路货运价格。

发改委主任徐绍史此前表示，要抓住当前物价水平总体稳定的有利时机，积极稳妥推进资源性产品价格改革，逐步建立反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的价格形成机制。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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