发改委“审批崩塌式腐败”显示权力滥用与失控令人发指--新华时评

路透北京10月31日 - 新华社周五发表以改革和法治防止“审批崩塌式腐败”的时评文章称，透视国家发改委司局出现的“崩塌式”腐败，不难发现案件高发区就在位高权重的审批部门，其人数之多、贪腐之巨闻之触目惊心，权力的滥用与失控令人发指。

评论文章称，长期以来，审批权过大、过于集中，缺少监督，又缺乏透明，导致审批公章成为少数官员手中的摇钱树。在一些政府部门设立的一审一批两个环节，“拿钱好办事，没钱等着办”的情况屡见不鲜。

发改委能源局、价格司，光从这些部门的名字就可管窥分管工作的重要性，如事关国计民生商品的定价权，重大项目的“准生证”，凡此种种，称得上责重权大。

“由此衍生的'跑部钱进'现象，就是由于有人拿着审批权在搞寻租，做生意。从国家发改委原副主任、国家能源局原局长刘铁男一案可以发现，起诉书中的五个部分，大多离不开滥用审批权种下的祸根。”文章称。

据最高检反贪污贿赂总局局长徐进辉介绍，今年最高检共查办国家发改委受贿案11案11人，其中国家能源局5人、价格司5人、就业和收入分配司1人，价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪，煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币2亿余元人民币。

原国家食药监局局长郑筱萸，以受贿罪、玩忽职守罪两罪并罚，被执行死刑。擅自同意降低药品审批标准，滥发药品文号，在郑筱萸的犯罪事实中赫然在列。

文章指出，审批腐败是毒瘤，要铲除“审批腐败”的土壤，一手要靠继续推进行政审批制度改革，让权力得到分解和制约；另一手要靠法治，将权力控制在笼子里。

各级政府各部门，要按照四中全会设计的路线图和施工表，尽快贯彻落实，向公众亮出自己的权力清单，进一步下放审批权限，减少不必要的行政审批事项，对于易生腐败的审批领域真正做到阳光透明，让审批蠹虫无利可贪、无处藏身。

去年以来实施的行政审批制度改革，国务院先后取消和下放7批共632项行政审批等事项。这一向审批权力开刀的改革之举，重要目的之一就是简政放权，不断挤压权力寻租滥用的空间。

十八届四中全会对深入推进依法行政、加快建设法治政府作出明确部署。如推行政府权力清单制度，旨在消除权力寻租的空间；建立行政机关内部重大决策合法性审查机制，以及重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，则是要堵上滥用权力的后门。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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