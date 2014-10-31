发改委“审批崩塌式腐败”显示权力滥用与失控令人发指--新华时评

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透北京10月31日 - 新华社周五发表以改革和法治防止“审批崩塌式腐败”的时评文章称，透视国家发改委司局出现的“崩塌式”腐败，不难发现案件高发区就在位高权重的审批部门，其人数之多、贪腐之巨闻之触目惊心，权力的滥用与失控令人发指。
评论文章称，长期以来，审批权过大、过于集中，缺少监督，又缺乏透明，导致审批公章成为少数官员手中的摇钱树。在一些政府部门设立的一审一批两个环节，“拿钱好办事，没钱等着办”的情况屡见不鲜。
发改委能源局、价格司，光从这些部门的名字就可管窥分管工作的重要性，如事关国计民生商品的定价权，重大项目的“准生证”，凡此种种，称得上责重权大。
“由此衍生的'跑部钱进'现象，就是由于有人拿着审批权在搞寻租，做生意。从国家发改委原副主任、国家能源局原局长刘铁男一案可以发现，起诉书中的五个部分，大多离不开滥用审批权种下的祸根。”文章称。
据最高检反贪污贿赂总局局长徐进辉介绍，今年最高检共查办国家发改委受贿案11案11人，其中国家能源局5人、价格司5人、就业和收入分配司1人，价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪，煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币2亿余元人民币。
原国家食药监局局长郑筱萸，以受贿罪、玩忽职守罪两罪并罚，被执行死刑。擅自同意降低药品审批标准，滥发药品文号，在郑筱萸的犯罪事实中赫然在列。
文章指出，审批腐败是毒瘤，要铲除“审批腐败”的土壤，一手要靠继续推进行政审批制度改革，让权力得到分解和制约；另一手要靠法治，将权力控制在笼子里。
各级政府各部门，要按照四中全会设计的路线图和施工表，尽快贯彻落实，向公众亮出自己的权力清单，进一步下放审批权限，减少不必要的行政审批事项，对于易生腐败的审批领域真正做到阳光透明，让审批蠹虫无利可贪、无处藏身。
去年以来实施的行政审批制度改革，国务院先后取消和下放7批共632项行政审批等事项。这一向审批权力开刀的改革之举，重要目的之一就是简政放权，不断挤压权力寻租滥用的空间。
十八届四中全会对深入推进依法行政、加快建设法治政府作出明确部署。如推行政府权力清单制度，旨在消除权力寻租的空间；建立行政机关内部重大决策合法性审查机制，以及重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，则是要堵上滥用权力的后门。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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