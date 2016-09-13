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中国财经 | 2016年 9月 13日 星期二 18:36 BJT

中国PPI同比未来两三个月可能回正 应采取措施抑制地产泡沫--发改委

路透北京9月13日 - 中国国家发改委综合司副司长丛亮周二称，中国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增速未来两三个月可能回到正值，但也面临外部不确定性，如美国可能升息等。

他在外交部发布会上并称，中国应采取措施抑制房地产泡沫，包括打击投机行为、增加土地供应等。

丛亮认为，倘若中国经济结构调整完成，经济增速是有可能回到8%以上的。

受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速降至1.3%的十个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，8月同比下降0.8%，为逾四年最小降幅。(完)

(编译 李文科; 审校 乔艳红)

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