截止7月底有619个公开推介PPP项目签约 总投资逾万亿元--中国发改委

路透北京8月23日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，截至2016年7月底，发改委建立的政府和社会资本合作（PPP）项目库中两批公开推介的项目，已有619个项目签约，总投资1万亿19.1亿元人民币。

发改委网站刊登的新闻稿称，第一批向社会公开推介了1,043个项目、总投资1.97万亿元，第二批公开推介了1,488个项目、总投资2.26万亿元。

“第二批PPP项目中，除部分不再采用PPP模式的项目外，其余项目已签约163个、总投资1,867.4亿元，占比分别为16.8%、12.2%。”发改委称，该批项目公开推介时间较短，从发起、谈判到签约需要一定时间，此外一些条件更为成熟的PPP项目已在第一批中推介，因此目前的签约率稍低。

而第一批1,043个PPP项目中，因多种因素变化而不再采用PPP模式的项目为254个，占原推介项目数量的比例为24.4%，其余789个项目中已签约456个、总投资8,151.7亿元，占比分别为57.8%、56.6%；第二批项目中，除部分不再采用PPP模式的项目外，其余项目已签约163个、总投资1,867.4亿元，占比分别为16.8%、12.2%。

“由此可见，第一批推介的PPP项目质量较高，在各地政府积极推动下，项目签约率较高。”文章称。

首批签约项目主要集中在市政、交通等基础设施领域以及学校、医院、体育等公共服务领域；云南、山东、安徽等地签约项目较多。

第二批投资项目中，已签约的项目主要集中在市政、交通等基础设施领域；学校、医院、体育等项目仅有10个，比第一批减少了54个；占比为6.1%，比第一批下降7.9个百分点。

“这可能与地方财政收入有限，导致政府付费为主的PPP项目减少有关。”发改委称。（完）