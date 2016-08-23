截止7月底有619个公开推介PPP项目签约 总投资逾万亿元--中国发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月23日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，截至2016年7月底，发改委建立的政府和社会资本合作（PPP）项目库中两批公开推介的项目，已有619个项目签约，总投资1万亿19.1亿元人民币。
发改委网站刊登的新闻稿称，第一批向社会公开推介了1,043个项目、总投资1.97万亿元，第二批公开推介了1,488个项目、总投资2.26万亿元。
“第二批PPP项目中，除部分不再采用PPP模式的项目外，其余项目已签约163个、总投资1,867.4亿元，占比分别为16.8%、12.2%。”发改委称，该批项目公开推介时间较短，从发起、谈判到签约需要一定时间，此外一些条件更为成熟的PPP项目已在第一批中推介，因此目前的签约率稍低。
而第一批1,043个PPP项目中，因多种因素变化而不再采用PPP模式的项目为254个，占原推介项目数量的比例为24.4%，其余789个项目中已签约456个、总投资8,151.7亿元，占比分别为57.8%、56.6%；第二批项目中，除部分不再采用PPP模式的项目外，其余项目已签约163个、总投资1,867.4亿元，占比分别为16.8%、12.2%。
“由此可见，第一批推介的PPP项目质量较高，在各地政府积极推动下，项目签约率较高。”文章称。
首批签约项目主要集中在市政、交通等基础设施领域以及学校、医院、体育等公共服务领域；云南、山东、安徽等地签约项目较多。
第二批投资项目中，已签约的项目主要集中在市政、交通等基础设施领域；学校、医院、体育等项目仅有10个，比第一批减少了54个；占比为6.1%，比第一批下降7.9个百分点。
“这可能与地方财政收入有限，导致政府付费为主的PPP项目减少有关。”发改委称。（完）
(发稿 李子木；审校 杨淑祯)
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