中国称高通愿就反垄断调查关注的问题提出改进措施

路透北京8月22日 - 中国发展和改革委员会周五新闻稿称，美国高通(QCOM.O)公司表示愿意就发改委7月11日公布的调查关注的问题作出改进，并将进一步努力寻求最终解决方案。

美国高通公司总裁Derek Aberle周四第四次率团队到发改委，就反垄断调查处理方案与价格监督检查与反垄断局局长许昆林交换了意见。

证券时报此前曾援引接近发改委的消息人士报导称，发改委已确定高通垄断事实，正在向中国公司调查高通的销售数据。

发改委今年2月确认了对高通的反垄断调查。

另据消息人士表示，中国反垄断官员已经和韩国相关官员会晤，讨论高通垄断问题。中国完成这起调查时，裁定的罚款金额可能创国内纪录。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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