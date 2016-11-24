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中国财经 | 2016年 11月 24日 星期四 16:32 BJT

中国国家发改委批复新建中卫至兰州铁路等两项目 总投资414.15亿元

路透北京11月24日 - 中国国家发改委日前批复新建中卫至兰州铁路和新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程两项目，总投资414.15亿元人民币。

发改委网站周四刊登批复公告称，中卫至兰州铁路项目总投资298.21亿元，其中工程投资286.51亿元，动车组购置费11.7亿元。

资金来源方面，资本金占总投资的70%，约208.75亿元。甘肃省、宁夏回族自治区承担境内征地拆迁工作、费用及部分工程投资。甘肃省共出资125.2亿元，宁夏回族自治区共出资20.93亿元，其余资本金62.62亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线项目总投资115.94亿元。资金来源方面，项目资本金占总投资的70%，计81.16亿元。辽宁省负责征地拆迁工作和费用，出资11.52亿元，征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经股东各方认可后计入项目辽宁省股份；其余资本金69.64亿元由中国铁路总公司使用自有资金等解决。

出资双方对京沈客专辽宁公司增资扩股，相应调整股比。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。（完）

欲了解更多详情，请点选发改委官网(www.ndrc.gov.cn/)

(发稿 李子木；审校 杨淑祯)

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