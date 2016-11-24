中国国家发改委批复新建中卫至兰州铁路等两项目 总投资414.15亿元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月24日 - 中国国家发改委日前批复新建中卫至兰州铁路和新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程两项目，总投资414.15亿元人民币。
发改委网站周四刊登批复公告称，中卫至兰州铁路项目总投资298.21亿元，其中工程投资286.51亿元，动车组购置费11.7亿元。
资金来源方面，资本金占总投资的70%，约208.75亿元。甘肃省、宁夏回族自治区承担境内征地拆迁工作、费用及部分工程投资。甘肃省共出资125.2亿元，宁夏回族自治区共出资20.93亿元，其余资本金62.62亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。
朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线项目总投资115.94亿元。资金来源方面，项目资本金占总投资的70%，计81.16亿元。辽宁省负责征地拆迁工作和费用，出资11.52亿元，征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经股东各方认可后计入项目辽宁省股份；其余资本金69.64亿元由中国铁路总公司使用自有资金等解决。
出资双方对京沈客专辽宁公司增资扩股，相应调整股比。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。（完）
欲了解更多详情，请点选发改委官网(www.ndrc.gov.cn/)
(发稿 李子木；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。