中国发改委严禁房企将企业债融资用于商业地产项目--财新

路透北京11月11日 - 中国财新网周四晚间报道称，继房地产企业公司债发行监管从严之后，监管企业债发行的国家发改委也将发布有关政策，严格限制房地产开发企业将企业债券融资用于商业性地产项目，但保障性住房、棚户区改造、安置性住房项目除外。

报道指出，发改委将继续支持各类企业发行企业债券用于保障性住房和棚户区改造项目。如果发债项目中同时包含多种类型住房，新政详细要求，债券资金不能用于项目中的商业性房地产建设。

发改委并表示，将不允许发行企业债券用于安置性住房建设的四类情况包括：高库存城市；高资产负债率（高于65%）或资产规模较小（小于60亿元人民币）的企业；回迁安置比例较少的项目，回迁安置房投资比例占项目总投资低于60%的项目；以及未缴纳土地出让金、未取得土地权证的项目。

同时，若保障性住房投资超过总投资60%，剩余为安置房，应出具文件说明安置房建设的必要性、政策性，以及与普通商品房的差异；保障性住房投资低于总投资50%的项目，剩下部分为安置性住房性质的，按照相关规定执行。

对纳入省级保障性住房建设目标任务的项目，新政要求地方政府或住建部门应出具文件，对保障性住房项目建设内容、拆迁费用来源、纳入省级保障性住房建设目标任务等情况进行说明，发行人应提供省级保障性住房建设目标责任书。

纳入地市和县级保障性住房建设目标任务的项目，地方政府或住建部门应出具文件，结合区域发展规划本地房地产市场形势和去库存压力等，对项目的保障性住房性质进行充分论证。

报道并称，发改委还将加强信息披露和中介机构管理。主承销商应在募集说明书中对项目合规性情况做详细披露并提示风险，进一步细化项目收入测算、偿债资金来源和偿债安排，提供专项尽职调查报告。

据国内媒体9月末报道，上海证交所实施房地产公司债券审核新政，调整了发债准入门槛并进行分类管理；其中收紧了公司债相关条件，主体评级AA级及以上并满足境内上市公司等条件的房企方可发债。

另据财新网10月底报道，券商接上海证交所窗口指导，暂停受理房地产类公司债发行申请，在审项目都停止审核。高层并要求证监会和发改委收紧房地产企业融资渠道，包括不能在境内发债和到H股上市融资，境外发债也将趋严。（完）