中国发改委等部委密切关注房地产等领域非理性对外投资倾向--新华

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月7日 - 在人民币贬值压力有增无减背景下，新华社引述发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人称，支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，同时密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向。
11月底，路透即援引多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。
官方层面，上述四部委在11月末时也强调，坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。外管局则表示，将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为。
新华社最新报导并称，对于大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，四部委也建议有关企业审慎决策。
受多重因素影响，人民币兑美元即期今年以来跌幅已逾5%。中国货币网周二刊载特约评论员文章称，11月份人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。