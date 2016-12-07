中国发改委等部委密切关注房地产等领域非理性对外投资倾向--新华

路透上海12月7日 - 在人民币贬值压力有增无减背景下，新华社引述发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人称，支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，同时密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向。

11月底，路透即援引多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。

官方层面，上述四部委在11月末时也强调，坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。外管局则表示，将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为。

新华社最新报导并称，对于大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，四部委也建议有关企业审慎决策。

受多重因素影响，人民币兑美元即期今年以来跌幅已逾5%。中国货币网周二刊载特约评论员文章称，11月份人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。(完)