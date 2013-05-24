发改委：今年扩围房产税试点 明年出台个人境外投资政策

* 今年扩大个人住房房产税改革试点范围

* 加快推进财税、金融、投资、价格等领域改革

* 推动民生保障、城镇化和统筹城乡相关改革

* 明年出台个人投资者境外投资政策

路透北京5月24日 - 中国国家发展和改革委员会周五明确表示，个人住房房产税改革试点范围扩大将择机进行，今年会有具体动作。同时，今年将重点研究个人投资者境外投资事宜，预计明年将出台具体政策。

根据今日国务院同意转发的国家发改委关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见，今年改革重点工作是深入推进行政体制改革，加快推进财税、金融、投资、价格等领域改革，积极推动民生保障、城镇化和统筹城乡相关改革，包括研究制定城镇化发展规划，分类推进户籍制度改革。

中国政府网刊登的该意见明确提出，要完善地方债务风险控制措施。财税体制改革方面，则要完善财政预算制度，完善财政转移支付制度，减少、合并一批专项转移支付项目，增加一般性转移支付规模和比例。

此外，扩大营业税改征增值税试点范围，在全国开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点，择机将铁路运输和邮电通信等行业纳入试点范围。合理调整消费税征收范围和税率，将部分严重污染环境、过度消耗资源的产品等纳入征税范围。同时，将资源税从价计征范围扩大到煤炭等应税品目。

对于消费税改革，发改委有关负责人表示，将从结构调整和税率调整两个方面推进。对于一些不再适用奢侈品标准的商品将适当调低税率，而对于一些新出现的高端商品，将纳入奢侈品征税范围。

中国国务院总理李克强5月初曾主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

**城镇化和统筹城乡相关改革**

针对针镇化问题，发改委专门提到了城镇化和统筹城乡相关改革，包括研究制定城镇化发展规划。以增强产业发展、公共服务、吸纳就业、人口集聚功能为重点，开展中小城市综合改革试点。

同时，根据城市综合承载能力和转移人口情况，分类推进户籍制度改革，统筹推进相关公共服务、社会保障制度改革，有序推进农业转移人口市民化，将基本公共服务逐步覆盖到符合条件的常住人口。

发改委还提到，要积极稳妥推进土地管理制度、投融资体制等促进城镇化健康发展的改革，调研并制定相关配套政策。完善地方债务风险控制措施，规范发展债券、股权、信托等投融资方式，健全鼓励社会资本投资城乡基础设施、公共服务项目的政策和相关机制。

建立健全农村产权确权、登记、颁证制度。依法保障农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权。开展国有林场改革试点。研究提出国有林区改革指导意见。探索建立农村产权交易市场。推进小型水利工程管理体制改革等。 (完)

参看详情，请点选中国政府网(www.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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