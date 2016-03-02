中国发改委：鼓励有序发展网络预约拼车 组织实施“以旧换再”

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月2日 - 中国国家发改委日前下发指导意见称，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等。
发改委网站周一刊登“关于促进绿色消费的指导意见”全文并称，要加大新能源汽车推广力度，加快电动汽车充电基础设施建设，组织实施“以旧换再”。
指导意见要求，具备条件的公共机构要利用内部停车场资源规划建设电动汽车专用停车位，比例不低于10%，并引进社会资本利用既有停车位参与充电桩建设和提供新能源汽车应用服务。
“2016年，公共机构配备更新公务用车总量中新能源汽车的比例达到30%以上，到2020年实现新能源汽车广泛应用，”指导意见称。
发改委同时还要求银行金融业机构积极开展绿色消费信贷业务，研究出台支持节能与新能源汽车、绿色建筑、新能源与可再生能源产品、设施等绿色消费信贷的激励政策。
同时，还鼓励开发新能源汽车保险产品，鼓励保险公司为绿色建筑提供保险保障。研究建立绿色消费积分制。
发改委称，将继续推广高效节能电机、节能环保汽车、高效照明产品等节能产品，到2020年，能效标识2级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到50%以上。
此外，还鼓励大中城市利用群众性休闲场所、公益场地开设跳蚤市场，方便居民交换闲置旧物。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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