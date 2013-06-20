中国国家发改委称将不失时机推出新的改革措施

路透北京6月20日 - 中国国家发改委网站周四刊登新闻稿，重申改革重要性。发改委主任徐绍史表示，要抓紧落实好已经出台的各项改革措施，不失时机地推出一些新的改革举措，准确把握今年改革工作的着力点。

“全面深化改革，中央决心很大，社会期望很高。”徐绍史称，各地区各部门要将改革工作放到更加突出的位置，研究提出本地本部门推进改革的具体措施，按照明确的时间节点完成各项重点改革任务，确保各项改革措施真正得到落实。

此前召开的2013年全国经济体制改革工作会议称，今年财政体制改革的重点是加快财税体制改革，要稳步推进消费税、房产税、资源税相关改革；重点推动民间资本切实有效进入金融、能源、铁路、电信等领域。

当前中国经济增速仍处于放缓中，而政策面未见宽松迹象，多数人士认为，中央降速度、调结构、促改革的决心不会动摇。

此次会议还表示，在投融资改革方面，今年，重点推动民间资本切实有效进入金融、能源、铁路、电信等领域，；要结合铁路政企分开，率先将支线铁路、城际铁路、资源开发性铁路所有权、经营权向社会资本开放。

徐绍史并称，“营改增”是当前财税体制改革的重头戏，要按照国务院的要求，进一步扩大试点范围，精心组织实施。各地要着眼于提高财政资金使用效率，积极推进预算制度改革，重点是优化支出结构、更多向民生倾斜，完善预算公开机制，让社会和老百姓更有效地监督财政收支。

深化金融体制改革方面，重点是稳步推进利率、汇率市场化改革和人民币资本项目可兑换；逐步放宽准入，加快培育发展中小金融机构和民营金融机构；加快推进存款保险制度建设，为利率市场化和完善金融机构体系夯实制度基础；进一步完善多层次资本市场，加快发展场外交易市场，提高直接融资的比重。

发改委并称，今年，要以投资项目审批、生产经营活动和资质资格许可为突破口，抓紧清理、取消和下放审批事项。

中国今年深化经济体制改革工作新的提法主要涉及行政体制、财税体系、金融、投融资和民生领域改革。国务院在5月批转国家发改委深化经济体制改革重点工作的意见的通知中称，2013年改革重点工作是深入推进行政体制改革，加快推进财税、金融、投资、价格等领域改革，积极推动民生保障、城镇化和统筹城乡相关改革。（完）

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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