中国发改委：明年加快推进关键性改革重点突破 备好用好政策工具箱

路透北京12月18日 - 中国国家发改委周六召开全国发展和改革工作会议指出，2017年要确保“三去一降一补”取得实质性进展，加快推进关键性改革任务重点突破；并强化分析研判和风险预警，备好用好政策工具箱，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

发改委网站刊登会议新闻稿并称，明年要认真落实宏观调控各项措施，加强多重目标、多种政策、多项改革的协调配合，释放内需潜力促进经济平稳健康发展。

“当前我国发展正面临从未有过的困难和挑战，也面临从未有过的重大历史机遇。”发改委认为，要聚焦振兴实体经济提升供给水平，聚焦扩大有效需求稳定宏观环境，聚焦重点领域重点区域有效防范化解风险。

发改委并称，明年要完善区域协调发展和新型城镇化政策组合，加快推进区域优化重塑；积极培育新增长点增长极增长带。深入推进创新驱动和产业转型升级；并扩大生态产品供给，加快提升绿色循环低碳发展水平。更加注重社会民生补短兜底。

周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

其中，稳健中性货币政策的着力维稳点包括汇市、资本市场、房地产等，这也是中国明年把防控金融风险放到更加重要位置的现实需要。而财政政策则强调要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，也定位了财政政策更侧重于为改革服务。（完）

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