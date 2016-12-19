中国发改委：明年加快推进关键性改革重点突破 备好用好政策工具箱

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月18日 - 中国国家发改委周六召开全国发展和改革工作会议指出，2017年要确保“三去一降一补”取得实质性进展，加快推进关键性改革任务重点突破；并强化分析研判和风险预警，备好用好政策工具箱，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。
发改委网站刊登会议新闻稿并称，明年要认真落实宏观调控各项措施，加强多重目标、多种政策、多项改革的协调配合，释放内需潜力促进经济平稳健康发展。
“当前我国发展正面临从未有过的困难和挑战，也面临从未有过的重大历史机遇。”发改委认为，要聚焦振兴实体经济提升供给水平，聚焦扩大有效需求稳定宏观环境，聚焦重点领域重点区域有效防范化解风险。
发改委并称，明年要完善区域协调发展和新型城镇化政策组合，加快推进区域优化重塑；积极培育新增长点增长极增长带。深入推进创新驱动和产业转型升级；并扩大生态产品供给，加快提升绿色循环低碳发展水平。更加注重社会民生补短兜底。
周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。
其中，稳健中性货币政策的着力维稳点包括汇市、资本市场、房地产等，这也是中国明年把防控金融风险放到更加重要位置的现实需要。而财政政策则强调要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，也定位了财政政策更侧重于为改革服务。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。