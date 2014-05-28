发改委官员称区域规划政策并没有碎片化和遍地开花

路透北京5月28日 - 面对中国近年来出台的各种各样区域发展规划，中国国家发展和改革委员会副秘书长范恒山周三称，中国的区域规划和政策文件不存在着碎片化和过多过滥遍地开花的问题，其体现出的差别化路径改善了宏观调控一刀切的状况。

他在发改委举办的新闻发布会上提到，下一步制订区域发展的原则是要缩小政策单元，提高区域政策的精准性。而备受关注的京津冀协同发展规划也在紧锣密鼓地编制。

“前不久我们组织各个部门按照综合和专题对这一地区进行了全面深入的调研，已经形成了相关的调研报告。目前我们的起草班子根据中央的要求，集中各个方面的智慧正在抓紧进行规划和文件的起草工作...在时间上尽量往前赶。”范恒山称。

他提到，具体方面要着眼于疏解非首都的核心功能，推进包括交通、基础设施互联互通、产业转型升级与转移对接，统筹对接社会事业和公共服务等，对这些重要的方面做出部署和安排。并将提出促进京津冀协同发展的重大改革举措和财政、产业、投资、人口、社保、生态、环保、土地等具体保障措施。

在解释中国区域政策是否太多太滥时，他举例称，欧洲地域面积和中国差不多，但是划成许多国家和地区，如果一个国家和一个地区只有一个政策，那么就有几十个政策，何况欧洲各个国家对区域的指导也是非常精细的。

“对于我们这么大一个国家来说，出台几十个分类指导的规划，我认为不多，恰恰我们目前对很多具体地区的发展状况研究得还不够，下一步要提高区域政策的精准度，进一步细化它的政策空间单元。”范恒山称。

他提到，围绕实施区域发展总体战略，“十一五”（2005-2010）时期区域政策制定实施力度明显加强。其对丰富完善宏观调控手段，有效改善中央和地方的关系发挥了积极作用，差别化的区域政策使宏观调控“一刀切”的状况得到了改善。

他介绍称，从政策角度说，在区域规划和政策文件中所给予的特殊政策只有两类区域：一是发展非常落后的贫困地区。比如专门对赣南原中央苏区出台了指导文件，对这些地区给予了一些特殊的支持政策，这些地区的发展程度远不如全国的平均水平，所以需要特殊政策给予特殊支持。

二是一些处于改革开放前沿的地区，比如珠海的横琴、深圳的前海、福建的平潭等等，中央给了一些特殊的政策，这是为了承担深化改革开放的先行先试任务，而在这些特殊政策制定过程中，充分考虑了周边的环境、试验的需要和国际通行的规则。

“比如平潭试验区涉及到两岸的合作和交流；横琴和前海都涉及到粤港澳的合作，横琴又更多针对着和澳门的合作。这些地区承担着为未来铺路、为改革探索方向的重要职责。所以，从这个意义上理解，就不会产生误解。”范恒山解释称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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