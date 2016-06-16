中国发改委核准新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段 项目总投资273.4亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月16日 - 中国国家发改委周四称，同意建设兴国至泉州铁路宁化至泉州段，项目总投资273.4亿元人民币，其中工程投资271.4亿元，机车车辆购置费2亿元。
刊登在发改委网站的公告称，此举旨为促进赣闽粤原中央苏区振兴发展，提升海峡西岸经济区交通运输能力，完善区域路网布局。建设内容包括自福建省三明市宁化县，经清流、明溪、永安、大田和泉州市德化、安溪、南安，终至福厦铁路泉州站，正线长约302公里。
同步修建泉州地区货车外绕线30.2公里，安溪东漳泉肖铁路联络线11.4公里，以及引入永安、泉州等地区相关配套工程，并对漳泉肖铁路惠安南至肖厝段约23.3公里实施电气化改造。全线共设34个车站，其中新建31个。
资金来源为福建省承担泉州地区货车外绕线和安溪东漳泉肖铁路联络线静态投资、安溪东至玉湖段单双线静态投资差额、德化至泉州段采用经安溪绕行方案增加静态投资等共计约51.1亿元。
其余投资222.3亿元，资本金按70%安排，计155.6亿元，其中福建省承担征地拆迁费用和部分工程投资77.8亿元，并负责征地拆迁工作；铁路总公司承担资本金77.8亿元，使用自有资金等解决（中央资金安排另行研究）。资本金以外的66.7亿元，使用国家开发银行等国内银行贷款。 向莆铁路公司作为项目法人，负责工程建设和运营管理。建设工期4.5年。
发改委5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币，审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。