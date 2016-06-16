中国发改委核准新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段 项目总投资273.4亿元

路透北京6月16日 - 中国国家发改委周四称，同意建设兴国至泉州铁路宁化至泉州段，项目总投资273.4亿元人民币，其中工程投资271.4亿元，机车车辆购置费2亿元。

刊登在发改委网站的公告称，此举旨为促进赣闽粤原中央苏区振兴发展，提升海峡西岸经济区交通运输能力，完善区域路网布局。建设内容包括自福建省三明市宁化县，经清流、明溪、永安、大田和泉州市德化、安溪、南安，终至福厦铁路泉州站，正线长约302公里。

同步修建泉州地区货车外绕线30.2公里，安溪东漳泉肖铁路联络线11.4公里，以及引入永安、泉州等地区相关配套工程，并对漳泉肖铁路惠安南至肖厝段约23.3公里实施电气化改造。全线共设34个车站，其中新建31个。

资金来源为福建省承担泉州地区货车外绕线和安溪东漳泉肖铁路联络线静态投资、安溪东至玉湖段单双线静态投资差额、德化至泉州段采用经安溪绕行方案增加静态投资等共计约51.1亿元。

其余投资222.3亿元，资本金按70%安排，计155.6亿元，其中福建省承担征地拆迁费用和部分工程投资77.8亿元，并负责征地拆迁工作；铁路总公司承担资本金77.8亿元，使用自有资金等解决（中央资金安排另行研究）。资本金以外的66.7亿元，使用国家开发银行等国内银行贷款。 向莆铁路公司作为项目法人，负责工程建设和运营管理。建设工期4.5年。

发改委5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币，审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。（完）