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中国财经 | 2016年 7月 20日 星期三 15:25 BJT

中国发改委：支持铁路总公司扩大发行铁路债券 扩大铁路发展基金规模

路透北京7月20日 - 中国国家发展改革委员会基础产业司司长费志荣周三表示，支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模，鼓励社会资本投资建设铁路，国家现有的铁路都向社会资本开放。

他在发改委举行的《中长期铁路网规划》新闻发布会上称，在“十三五”期间，铁路的建设安排会根据需求与可能，统筹经济效益和社会效益，保持一个合适的节奏和力度；总的目标是到2020年铁路里程达到15万公里，高速铁路达到3万公里，铁路总规模是增加2.9万公里，其中高速铁路增加1.1万公里。

今年政府工作报告提出，中国今年完成铁路投资8,000亿元人民币以上，公路投资1.65万亿。

根据中国国家发展改革委员会周三发布的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。（完）

(发稿 宿泱韫；撰写 沈燕; 审校 乔艳红)

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