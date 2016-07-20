中国发改委：支持铁路总公司扩大发行铁路债券 扩大铁路发展基金规模

他在发改委举行的《中长期铁路网规划》新闻发布会上称，在“十三五”期间，铁路的建设安排会根据需求与可能，统筹经济效益和社会效益，保持一个合适的节奏和力度；总的目标是到2020年铁路里程达到15万公里，高速铁路达到3万公里，铁路总规模是增加2.9万公里，其中高速铁路增加1.1万公里。