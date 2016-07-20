中国发改委：支持铁路总公司扩大发行铁路债券 扩大铁路发展基金规模

中国国务院称将完善电信市场准入制度 开放民间资本进入基础电信领域
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京7月20日 - 中国国家发展改革委员会基础产业司司长费志荣周三表示，支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模，鼓励社会资本投资建设铁路，国家现有的铁路都向社会资本开放。
他在发改委举行的《中长期铁路网规划》新闻发布会上称，在“十三五”期间，铁路的建设安排会根据需求与可能，统筹经济效益和社会效益，保持一个合适的节奏和力度；总的目标是到2020年铁路里程达到15万公里，高速铁路达到3万公里，铁路总规模是增加2.9万公里，其中高速铁路增加1.1万公里。
今年政府工作报告提出，中国今年完成铁路投资8,000亿元人民币以上，公路投资1.65万亿。
根据中国国家发展改革委员会周三发布的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。（完）
(发稿 宿泱韫；撰写 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。