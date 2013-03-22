发改委官员称铁路运价仍实行政府定价或指导价

路透北京3月22日 - 针对中国铁道部分拆后铁路票价是否上涨的疑虑，国家发展和改革委员会价格司司长曹长庆表示，铁路运价实行政府定价或政府指导价。中国铁路总公司成立后，这种运价管理方式没改变。

新华社周五援引他的话称，铁路作为公共交通设施，是重要基础产业。铁路运价既关系到铁路正常运营发展，又关系到群众日常出行和切身利益，国家对调整铁路运价非常慎重。

“会综合考虑铁路正常运营和建设需要、社会承受能力、促进各种运输方式协调发展等因素。其中，对铁路旅客运输基础票价调整按照规定要实行听证。”报导称。

据了解，现行铁路运价管理方式是依据《价格法》和《政府定价目录》，由国务院价格、铁路主管部门管理，实行政府定价或政府指导价。

按照十二届全国人大一次会议批准的国务院机构改革和职能转变方案，国家继续支持铁路建设发展，加快推进铁路投融资体制改革和运价改革，建立健全规范的公益性线路和运输补贴机制，继续深化铁路企业改革。

中国国务院上周四发布批复中国铁路总公司组建方案的文件，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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