中国发改委批复北京至天津滨海铁路等四项目 总投资近2000亿元

路透北京7月15日 - 为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准步伐。国家发展改革委员会周五公布批复北京至天津滨海新区城际铁路，三门峡至禹州铁路等四个项目，总投资近2,000亿元人民币。

其中北京至天津滨海新区城际铁路（宝坻-滨海新区）项目总投资238.1亿元，其中工程投资223.7亿元，机车车辆购置费14.4亿元。资金来源为：项目资本金占总投资的50%，计119亿元，由京津冀城际铁路投资有限公司出资。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。建设工期四年。

新建三门峡至禹州铁路项目总投资179.23亿元，其中工程投资171.23亿元，机车车辆购置费8亿元。资金来源为：项目资本金占总投资的25%，计44.8亿元，由河南禹亳铁路发展有限公司自筹。资本金以外的资金利用国家开发银行等贷款解决。建设工期3.5年。

发改委还批复了成都市城市轨道交通第三期建设规划（2016～2020年）和贵阳市城市轨道交通第二期建设规划。

其中成都市城市轨道交通项目总投资为831.41亿元，其中：资本金占20%，计166.28亿元，由市政府财政资金承担；资本金以外的资金以银行贷款为主，并辅以多元化融资模式。

贵阳市城市轨道交通第二期建设规划近期建设项目总投资为728.11 亿元，其中资本金占30%，计218.43 亿元，由贵州省、贵阳市两级财政资金解决。资本金以外的资金以银行贷款为主，并辅以多元化融资模式。（完）

详情请点选中国国家发展改网站(www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/)