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中国财经 | 2016年 10月 11日 星期二 16:10 BJT

中国发改委批复新建贵阳至南宁铁路等两项目 总投资797.74亿元

路透北京10月11日 - 中国国家发改委周二称，批复新建贵阳至南宁铁路、新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段两项工程，总投资797.74亿元人民币。

两个批复项目中，新建贵阳至南宁铁路工程总投资757.6亿元人民币，其中工程投资722.6亿元，动车组购置费35亿元；其中项目资本金378.8亿元，贵州省和广西自治区承担部分工程投资以及各自境内段征地拆迁工作和费用，贵州省出资96.9亿元，广西自治区出资130.4亿元，其余资本金151.5亿元由中国铁路总公司使用自有资金等解决。

另外，各方投资分别作为对沪昆铁路客运专线贵州有限公司、云桂铁路广西有限责任公司的增资，相应调整股比。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。

新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段项目总投资37.14亿元，其中工程投资36.54亿元，机车车辆购置费0.6亿元。项目采用全额资本金，新疆自治区承担征地拆迁工作和费用及部分工程投资，出资11.14亿元。其余26亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决（中央资金安排另行研究）。（完）

欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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