中国发改委批复新建贵阳至南宁铁路等两项目 总投资797.74亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月11日 - 中国国家发改委周二称，批复新建贵阳至南宁铁路、新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段两项工程，总投资797.74亿元人民币。
两个批复项目中，新建贵阳至南宁铁路工程总投资757.6亿元人民币，其中工程投资722.6亿元，动车组购置费35亿元；其中项目资本金378.8亿元，贵州省和广西自治区承担部分工程投资以及各自境内段征地拆迁工作和费用，贵州省出资96.9亿元，广西自治区出资130.4亿元，其余资本金151.5亿元由中国铁路总公司使用自有资金等解决。
另外，各方投资分别作为对沪昆铁路客运专线贵州有限公司、云桂铁路广西有限责任公司的增资，相应调整股比。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。
新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段项目总投资37.14亿元，其中工程投资36.54亿元，机车车辆购置费0.6亿元。项目采用全额资本金，新疆自治区承担征地拆迁工作和费用及部分工程投资，出资11.14亿元。其余26亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决（中央资金安排另行研究）。（完）
欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。