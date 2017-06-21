中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%

中国营改增相关配套不够完善 部分地方政府债务增长较快--审计署

路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。