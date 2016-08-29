降低“五险一金”缴费率拉动今年中国GDP增长约0.137个百分点--发改委

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京8月29日 - 中国国家发改委周一称，中国下调社保缴费率政策可大幅降低企业用工成本。假定企业减负部分以50%比例分别转化为职工增收和企业投资建设，按照以往投资和消费与国内生产总值（GDP）弹性关系推算，并扣除政策抵消效应，可拉动2016年GDP增长约0.137个百分点。
该篇署名为国家发改委社会发展研究所关博的文章称，按照社会保险基金征缴收入情况初步测算，下调社保缴费率政策每年可为企业减负1,000亿元人民币以上，下调企业住房公积金缴存比例每年可以为企业减负400亿元左右，各项措施综合减负效应在1,500亿元左右，为企业“减负”和“松绑”起到了积极作用，并有利于助推企业转型升级和创新发展。
文章称，当前中国企业职工五项社会保险总费率为企业职工工资总额的39.25%，在列入统计的173个国家地区中列第13位，接近法国、德国、意大利等欧洲福利国家40%的缴费门槛。再加上各地10%到24%的住房公积金缴费，“五险一金”名义费率已经达到60%左右。
合理调整五险一金缴费水平，建立更加公平、合理的费率决定机制，是减轻企业生产经营负担，控制用工成本过快上涨，推动劳动要素资源优化配置的重要举措，有利于稳增长、促就业、调结构。
同时，在不影响参保人员待遇水平情况下，降低企业和职工当期缴费水平，也为激发企业用工活力，推动企业收入分配和薪酬改革，提高职工当期工资性收入提供契机。
此前国家发改委社会发展研究所所长杨宜勇亦撰文称，在当前经济下行压力加大的情况下，降低社会保险缴费率是降低企业成本的一项重要举措。中国社保缴费率高是由多种因素造成的，当前存在阶段性下调空间。只要采取有针对性的措施，就不会导致职工福利待遇缩水。
中国已宣布从今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。（完）
(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
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