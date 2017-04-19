中国将推进国企国资、利率汇率市场化和金融监管体制改革--发改委

路透北京4月18日 - 中国国务院日前批转国家发改委关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见，将深入推进国企国资改革和利率汇率市场化改革，并深化金融机构、多层次资本市场和金融监管体制改革。

周二刊登在中国政府网的该意见部署了10个领域35项年度经济体制改革重点任务，其中包括：深入推进国企国资改革，全面推进国企改革“1+N”文件落地见效，深化国有企业混合所有制改革，加大电力、油气等重点行业改革力度。

同时，深化财税体制改革，加快财政事权和支出责任划分改革，深化预算管理制度改革，推进营改增等税收制度改革。

“要坚持以供给侧结构性改革为主线，用改革的办法深入推进‘三去一降一补’，持续转变政府职能，持续增加有效制度供给，增强市场主体活力，着力振兴实体经济，不断保障和改善民生。”意见称。

意见并提出，深入推进农业供给侧结构性改革，稳步推进农村集体产权制度改革；并加快构建开放型经济新体制，创新外商投资管理体制，引导对外投资健康有序发展，构建外贸可持续发展新机制等。

**推进金融体制改革**

意见称，要加快完善利率市场化形成和调控机制，推动市场基准利率和收益率曲线建设，健全国债收益率曲线；进一步完善人民币汇率市场化形成机制，增强汇率弹性，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位，稳妥有序推进人民币国际化。稳步推进企业外债登记制管理改革，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。

将继续引导和支持大中型商业银行设立普惠金融事业部，实行差别化考核评价办法和支持政策，做好小微企业和“三农”金融服务。推动大型商业银行完善现代金融企业制度。完善开发银行、政策性银行治理结构，合理划分业务范围，加强内部管控和外部监管。

同时，有序推动民营银行发展，支持符合规定条件的各类出资主体申请设立和投资入股非银行金融机构。推进农村信用社改革，强化服务“三农”功能。大力发展绿色金融，稳妥推进科技创新企业投贷联动试点。

“加快设立国家融资担保基金。积极稳妥推进金融监管体制改革，加强金融宏观审慎管理制度建设。推进统一资产管理产品标准规制。完善存款保险制度。”

意见并指出，将完善股票发行、交易和上市公司退市等基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场；积极配合修订证券法，修订上市公司治理准则；完善事中事后监管制度，从严从重打击资本市场的各类违法违规行为。

另外，将完善债券市场基础设施，推进企业债券注册管理制改革，健全债券发行人信息披露制度，健全信用风险市场化处置机制。开展基础设施资产证券化试点。在严格控制试点规模和审慎稳妥前提下，稳步扩大银行不良资产证券化试点参与机构范围。

意见并称，积极开发适应新型农业经营主体需求的保险品种，稳步开展价格保险、收入保险试点，逐步扩大“保险+期货”试点；拓宽保险资金支持实体经济和参与基础设施建设渠道。

此外，意见并要求，要完善跨部门的统筹协调机制，加强已出台改革方案督促落实和对改革实施效果的评估，加强改革试点经验总结推广，确保改革举措取得实效。（完）

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