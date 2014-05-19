发改委：今年按每吨4800元目标补贴大豆生产者

神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京5月19日 -中国国家发展和改革委员会公布2014年大豆目标价格为每吨4,800元。实行大豆目标价格政策后，取消临时收储政策，生产者按市场价格出售大豆。
刊登在发改委网站上的新闻稿称，当市场价格低于目标价格时，国家根据目标价格与市场价格的差价和种植面积、产量或销售量等因素，对试点地区生产者给予补贴；当市场价格高于目标价格时，国家不发放补贴。
该举措是基于2014年中央1号文件关于启动东北和内蒙古大豆目标价格改革试点的要求。
大商所大豆期货上周五结算价为4,471元/吨。(完)
更多细节，请点选发改委网站：www.sdpc.gov.cn/
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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