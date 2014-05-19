发改委：今年按每吨4800元目标补贴大豆生产者

路透北京5月19日 -中国国家发展和改革委员会公布2014年大豆目标价格为每吨4,800元。实行大豆目标价格政策后，取消临时收储政策，生产者按市场价格出售大豆。

刊登在发改委网站上的新闻稿称，当市场价格低于目标价格时，国家根据目标价格与市场价格的差价和种植面积、产量或销售量等因素，对试点地区生产者给予补贴；当市场价格高于目标价格时，国家不发放补贴。