中国以更严标准淘汰钢铁煤炭落后产能 6月底前彻底取缔地条钢--发改委

路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。

发改委网站周五刊登意见全文指出，对于长期停工停产、连年亏损、资不抵债，没有生存能力和发展潜力的“僵尸企业”，加快实施整体退出、关停出清、重组整合。

意见要求，严格执行环保、质量、技术、能耗、水耗、安全等法律法规、强制性标准和产业政策，依法依规提高相关标准，分别制订更具体的实施方案。

具体来说，在钢铁方面，严查400立方米及以下的炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉（高合金电弧炉除外）等落后产能。

煤炭方面，加快退出长期停工停产的煤矿，安全保障程度低、风险大的煤矿，没有条件增加安全投入、失去改造升级价值的小煤矿，以及违法违规和不达标的煤矿。

意见指出，坚决清理严厉查处违法违规产能。进一步梳理排查钢铁煤炭新建、在建项目违规建设情况，彻底查处未批先建、边批边建、手续不全、批建不符等问题。

同时，更加严格控制新增产能。加快完成各地钢铁企业摸底调查，对正在实施或拟实施的建设项目，按照项目建设之前确定置换产能、项目建成时确保置换产能拆除或封存的原则制定产能置换方案，切实杜绝边减边增，对发现问题的予以严肃处理。继续督促手续不全的建设煤矿严格落实停工停产措施，对确需继续建设的，认真履行减量置换、增减挂钩措施。

在资产债务处置问题上，继续推进银行业金融机构债权人委员会制度，做好金融债务重组和市场化债转股，妥善化解债务危机，有效支持困难企业脱困发展。

对所涉及的国有资产处置和原有土地再利用等相关政策进行明确细化。进一步落实有保有压的金融政策，对优势企业实施兼并重组、升级改造和转型发展项目给予积极支持，满足合理资金需求，停止对落后产能的金融支持。出台剩余矿产资源处置办法。坚持市场机制原则，避免各种类型的逃废债，有效防范道德风险。

还要再启动若干钢铁行业重大兼并重组，鼓励有条件、有实力的钢铁企业通过多种方式开展国际产能合作。

发改委此前已表示，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是紮实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。

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