中国发改委：将僵尸企业作为产能退出重点 确保完成去产能目标

路透北京7月27日 - 中国国家发展和改革委员会表示，钢铁行业下一阶段去产能各项任务十分艰巨，要将“僵尸企业”作为产能退出重点，加快推动僵尸企业整体退出，确保完成压减粗钢产能4,500万吨左右的目标。

发改委网站周三新闻稿引述日前召开的钢铁行业化解过剩产能现场经验交流会指出，坚决淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉或电炉等落后产能，将地条钢全部清出市场；坚决禁止新增钢铁产能，对违规审批备案和未执行等量减量置换要求的项目严肃处理。

“注重将落后产能、僵尸企业以及环保、能耗、质量、安全等方面不达标的产能作为退出重点，加快推动无效产能和低效产能尽早退出，切实做到应退尽退。”会议称。

会议强调，各地方、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案新增产能的钢铁项目，在建项目一定要落实好产能等量、减量置换承诺。与此同时，做到去产能与优化产业组织结构相结合、与调整优化区域布局相结合、与推动行业转型升级相结合，不断增加有效供给，创造和引领高端需求。

中国工信部副部长冯飞周一称，今年上半年钢铁去产能的量达到1,300多万吨，是今年目标任务的30%左右。

发改委新闻稿并指出，下一阶段重点工作包括：因地制宜采取推动城市钢厂转型、引导退出钢铁生产领域、实施减量搬迁等多种形式实现科学发展；提高关键钢材品种供给水平，加快推进高速铁路、核电、汽车、船舶与海洋工程等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和推广应用。

同时，推进企业兼并重组，形成一批在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁企业集团，一批具有区域市场主导能力的特大型钢铁企业集团，一批专用产品优势明显、自我发展能力强的专业化龙头企业集团。

此外，要确保妥善安置职工、防范债务风险和金融风险，维护社会稳定；发挥好工业企业结构调整专项奖补资金的激励和引导作用，多渠道、多方式筹措资金，加大对化解钢铁过剩产能的资金支持。

中国环境保护部稍早称，各地将全面加强对钢铁行业的环境监管，加大处罚力度，推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。（完）

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