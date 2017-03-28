中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
国家发改委网站周二刊登会议新闻稿并称，打好2017年钢铁去产能攻坚战要把握好“三条线”：第一条线是“底线”，要确保完成5,000万吨左右的去产能任务；第二条线是“红线”，要彻底取缔“地条钢”；第三条线是“上线”，要密切关注钢材市场价格，防止市场出现大起大落。
“2017年是钢铁去产能深化之年，也是攻坚之年，更是决胜之年，”会议称，“2017年要化解过剩产能5,000万吨左右、有效处置‘僵尸企业’、淘汰落后产能、上半年彻底取缔‘地条钢’等，这些都是必须完成的硬指标、硬任务。”
会议指出，2017年要坚定不移处置“僵尸企业”，坚决依法取缔“地条钢”，切实严禁新增钢铁产能，彻底退出不符合有关法律法规标准的产能，并统筹推进化解产能和结构调整工作。
具体而言，还要细化落实化解钢铁过剩产能相关政策文件；切实将地方主责落实到位，建立健全有效工作机制，将压力层层传导到基层、到企业，做到“盯住看、有人管、马上干”。（完）
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(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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