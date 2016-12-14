中国实施旅游休闲重大工程 2020年旅游业对经济贡献超10%--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月14日 - 中国国家发展和改革委员会与国家旅游局联合发布通知，决定实施旅游休闲重大工程，目标为全国旅游直接投资年均增长20%，到2020年，实现旅游投资总额达到2万亿元人民币，旅游消费总额达7万亿元，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%。
发改委网站周三刊登的该通知称，将积极引导社会资本投资旅游业，不断完善旅游基础设施和公共服务体系，丰富旅游产品和服务，迎接正在兴起的大众休闲旅游时代。
通知并提出，到2020年，旅游就业总量达到5,000万人，旅游业就业对社会就业的贡献率超过10%，实现每年约200万贫困人口通过发展旅游实现精准脱贫。
实施旅游休闲重大工程的主要任务包括：加强旅游基础设施和公共服务设施建设、加快旅游产品开发、推动乡村旅游和旅游扶贫、推进重点旅游区发展、全域旅游、以及旅游创业创新。
重点建设项目则包括：旅游公共服务保障工程、重点景区建设工程、旅游扶贫工程、红色旅游发展工程、贫困户乡村旅游“三改一整”工程、新兴旅游业态培育工程等。
通知并称，将加大对重大工程项目的政策支持力度。引导银行业金融机构加大对旅游投资企业的信贷支持，为重大项目建设提供更便利的融资服务；支持企业通过发行公司债券、非金融企业债务融资工具、企业债券和上市等多种方式拓宽融资渠道，开展重大项目建设。
并协调有关部门在政策允许的范围内对列入旅游休闲重大工程的项目给予一定土地、规划等政策支持。
国务院此前已确定进一步扩大国内消费的政策措施，促进服务业发展和经济转型升级，提出要加大旅游、文化等领域有效供给，并要出台加快发展健身休闲产业指导意见。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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