发改委官员称自贸区推广应积极稳妥

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月10日 - 针对当前叫停第二批自贸区申请的有关报导，中国国家发改委副秘书长范恒山周二明确表示，自贸区的推广应当积极稳妥，对于有必要设立的自贸区需要给予充分论证。
他在国新办举行的新闻发布会上称，当前的确有不少地方提出申请，希望设立自贸区。但自贸区毕竟是试验区，既要看试验的成效，也应把握试验的路径，在此基础上再进行推广。
“总体来说还是应当积极稳妥，对于有必要设立的也要给予充分论证。”范恒山称。
他并表示，上海自贸区是中国改革开放的重要探索，在体制上承担先行先试的重要任务。自去年９月份建立以来，国内外对在上海自贸区扩大服务业开放、建立外资准入前国民待遇和负面清单的管理模式、深化金融领域开放等方面的试点工作非常关注。
“到目前为止，上海自贸区的改革正在按照中央要求、按照经济发展规律向前推进。我们要继续深化、完善和拓展相关试点任务，尽快形成可复制、可推广的经验。”他称。
此前《了望新闻周刊》曾报导称,由于当前各地掀起了一股申报自贸区的热潮,高层对于自贸区申报存在的问题“不甚满意”,所以纷纷叫停申报流程,并打回重新审查。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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