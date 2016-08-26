保持流动性合理充裕 进一步引导利率下行空间仍很大--中国发改委（更新版）

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路透北京8月26日 - 中国国家发展和改革委员会网站周五刊登文章称，虽然中国企业融资成本较高有风险溢价较高的因素，但进一步引导利率下行空间依然很大，政策仍须在此进一步着力，要保持流动性合理充裕。

该篇署名国家发改委经济研究所曹玉瑾的文章称，近年来中国实体经济融资成本仍然偏高。无论是银行贷款还是债券市场融资，均比美国、欧洲等国家高出50%以上，并且呈现出短端利率逐步下降而长端利率水平仍然较高，表内贷款利率显著下降但表外非标等融资利率水平仍然较高，大型企业融资成本稳中有降但中小企业融资成本仍然较高等特征。

“当前的一般存款准备金率为16.5%，无论是与历史水平相比还是与其他主要国家相比，均处于较高水平，存款基准利率距离零利率陷阱也还有一定距离。继续保持流动性合理充裕、营造合理宽松的货币环境，有助于引导市场利率进一步下行。”文章称.

提高直接融资比重。截至2016年7月末，社会融资规模存量为148.38万亿元人民币，其中，直接融资规模为21.88亿元，占比不到15%，有较大提升空间。扩大直接融资特别是股权融资规模，减小对间接融资的依赖，将显着降低企业综合融资成本。

文章指出，要降低贷款中间环节成本。通过清理不必要的资金通道和“过桥”环节，提升银行信贷审批效率较低，规范信贷审批手续，将有效降低间接融资成本。

扩大长期低成本资金规模。目前10年期国债到期收益率2.6%，长端利率仍有较大下行空间，加大低利率债券发行规模，扩大政策性和开发性金融银行提供融资的能力，发挥其低成本资金优势，有助于降低长端利率水平，增加长期低成本资金供给规模，提高长端资金供给需求匹配度。

同时要稳妥试行市场化债权转股权。债转股是债务重组的重要措施，也是降低企业融资成本的重要措施，在市场化原则下实行债转股有利于提升企业活力以及市场活力。

还要加大不良资产处置力度。截至5月末，中国银行业金融机构不良贷款余额超过两万亿元，比年初新增2,800多亿元，不良率为2.15%，较年初提高0.16个百分点，银行业金融机构逾期90天以上的贷款也呈现同步增长的态势，加快不良资产处置进度，为银行新增信贷腾挪空间，有助于降低银行资金成本。

国家发改委政策研究室8月初在其“更好发挥投资对经济增长的关键作用”一文中指出，投资下行压力不容忽视，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。（完）