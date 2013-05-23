发改委提高今年小麦最低收购价

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京5月23日 - 中国国家发展和改革委员会周四公告称，今年国内主要产区的小麦最低收购价为每市斤1.12元人民币。这较去年1.02元的标准提高0.10元。
由发改委、农业部等六部门共同制定的2013年小麦最低收购价执行预案显示，以2013年生产的国标三等小麦为标准品，白小麦、红小麦和混合小麦最低收购价格均为每市斤1.12元。
通知并称，执行收购预案的小麦主产区为河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北六省。其他小麦产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。
此前发改委还宣布，将从5月24日起，启动本年度国家第二批食糖临时收储计划，收储数量30万吨，收储基础价格为每吨6,100元。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。