发改委提高今年小麦最低收购价

路透北京5月23日 - 中国国家发展和改革委员会周四公告称，今年国内主要产区的小麦最低收购价为每市斤1.12元人民币。这较去年1.02元的标准提高0.10元。

由发改委、农业部等六部门共同制定的2013年小麦最低收购价执行预案显示，以2013年生产的国标三等小麦为标准品，白小麦、红小麦和混合小麦最低收购价格均为每市斤1.12元。

通知并称，执行收购预案的小麦主产区为河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北六省。其他小麦产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。

此前发改委还宣布，将从5月24日起，启动本年度国家第二批食糖临时收储计划，收储数量30万吨，收储基础价格为每吨6,100元。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。