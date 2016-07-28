中国发改委批复同意建设南京长江第五大桥 总投资约59.68亿元

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月28日 - 中国国家发展改革委员会日前批复称，同意建设南京长江第五大桥，总投资约59.68亿元人民币，旨在推动长江经济带发展，完善国家干线公路和长江下游地区过江通道布局。
发改委网站周四刊登批复全文称，路线起自南京市浦口区五里桥，接拟改建的江北大道，跨越长江主航道后，经梅子洲，下穿夹江，止于夹江南岸，接已建成的江山大街，全长约10.3公里。
项目估算总投资约为59.68亿元。其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）8.26亿元，其余资金由江苏省和南京市通过财政性资金筹措解决。
项目法人为南京重大路桥建设指挥部。（完）
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(发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。