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中国财经 | 2016年 7月 28日 星期四 16:47 BJT

中国发改委批复同意建设南京长江第五大桥 总投资约59.68亿元

路透北京7月28日 - 中国国家发展改革委员会日前批复称，同意建设南京长江第五大桥，总投资约59.68亿元人民币，旨在推动长江经济带发展，完善国家干线公路和长江下游地区过江通道布局。

发改委网站周四刊登批复全文称，路线起自南京市浦口区五里桥，接拟改建的江北大道，跨越长江主航道后，经梅子洲，下穿夹江，止于夹江南岸，接已建成的江山大街，全长约10.3公里。

项目估算总投资约为59.68亿元。其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）8.26亿元，其余资金由江苏省和南京市通过财政性资金筹措解决。

项目法人为南京重大路桥建设指挥部。（完）

欲览批复全文，请点击链接：here

(发稿 李子木；审校 乔艳红)

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