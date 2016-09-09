中国加大放宽外商投资准入 继续推动人民币走出去--国家发改委

路透北京9月9日 - 中国国家发展和改革委员会主任徐绍史称，中国将继续推进与世界经济体系的深度融合，加大放宽外商投资准入，积极有效引进境外资金和先进技术，并继续推动人民币走出去，提高金融业国际化水平。

周五的人民日报刊登其署名文章称，中国将继续推动投资和贸易自由化便利化，努力促进国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，为建设开放型世界经济贡献力量。

中国将加快同有关国家商签投资协定和自由贸易协定，推进国内高标准自由贸易试验区建设，支持企业扩大对外投资，深度融入全球产业链、价值链、物流链；并继续支持多边贸易体制。

中国还将继续推进与世界经济体系的深度融合，推动国际产能和装备制造合作，把中国的重大装备和优势产能带出去，积极推动重要技术标准共享，通过提高有效供给催生新的需求，促进世界经济再平衡。

中国要全面推进“一带一路”建设，创新国际化融资模式，深化金融领域合作，打造多层次金融平台，建立服务“一带一路”建设的长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。

徐绍史认为，面对当前世界经济的复杂形势和风险挑战，“中国良方”可助力破解世界经济发展难题。稍早的G20峰会制定二十国集团创新增长蓝图，提出要促进短期政策向中长期政策转型，推动世界主要经济体以改革突破增长瓶颈，做到需求侧管理和供给侧改革并重、短期政策和中长期政策兼顾。 在他看来，从短期看，一方面要切实加强宏观经济政策的沟通和协调合作，减少负面外溢效应，努力扩大全球总需求。另一方面要着力激发国际投资和贸易活力，为各国发展营造更大的市场和空间。

从中长期看，要大力推动创新，开辟增长源泉；着力推进结构性改革，提升世界经济中长期增长潜力；并共同构建包容联动的全球发展治理格局，形成平等公正、合作共赢的国际经济体系。

中国国家主席习近平此前在G20杭州峰会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。G20决心重振国际贸易和投资这两大引擎，构建开放型世界经济。（完）