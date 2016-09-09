中国加大放宽外商投资准入 继续推动人民币走出去--国家发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月9日 - 中国国家发展和改革委员会主任徐绍史称，中国将继续推进与世界经济体系的深度融合，加大放宽外商投资准入，积极有效引进境外资金和先进技术，并继续推动人民币走出去，提高金融业国际化水平。
周五的人民日报刊登其署名文章称，中国将继续推动投资和贸易自由化便利化，努力促进国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，为建设开放型世界经济贡献力量。
中国将加快同有关国家商签投资协定和自由贸易协定，推进国内高标准自由贸易试验区建设，支持企业扩大对外投资，深度融入全球产业链、价值链、物流链；并继续支持多边贸易体制。
中国还将继续推进与世界经济体系的深度融合，推动国际产能和装备制造合作，把中国的重大装备和优势产能带出去，积极推动重要技术标准共享，通过提高有效供给催生新的需求，促进世界经济再平衡。
中国要全面推进“一带一路”建设，创新国际化融资模式，深化金融领域合作，打造多层次金融平台，建立服务“一带一路”建设的长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。
徐绍史认为，面对当前世界经济的复杂形势和风险挑战，“中国良方”可助力破解世界经济发展难题。稍早的G20峰会制定二十国集团创新增长蓝图，提出要促进短期政策向中长期政策转型，推动世界主要经济体以改革突破增长瓶颈，做到需求侧管理和供给侧改革并重、短期政策和中长期政策兼顾。 在他看来，从短期看，一方面要切实加强宏观经济政策的沟通和协调合作，减少负面外溢效应，努力扩大全球总需求。另一方面要着力激发国际投资和贸易活力，为各国发展营造更大的市场和空间。
从中长期看，要大力推动创新，开辟增长源泉；着力推进结构性改革，提升世界经济中长期增长潜力；并共同构建包容联动的全球发展治理格局，形成平等公正、合作共赢的国际经济体系。
中国国家主席习近平此前在G20杭州峰会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。G20决心重振国际贸易和投资这两大引擎，构建开放型世界经济。（完）
(发稿 陈杨/李文科; 审校 乔艳红)
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