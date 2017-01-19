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中国财经 | 2017年 1月 19日 星期四 11:09 BJT

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委

路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。

发改委网站刊登的石油天然气发展“十三五”规划称，“十三五”时期中国油气体制改革将在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、市场化定价、完善行业管理和监管等方面深入推进。

“2020年国内石油产量2亿吨以上，构建开放条件下的多元石油供应安全体系，保障国内2020年5.9亿吨的石油消费水平。”规划称，2020年国内天然气综合保供能力达到3,600亿立方米以上。

规划要求，“十三五”建成原油管道约5,000公里，新增一次油能力1.2亿吨/年；建成成品油管道12,000公里，新增一次输油能力0.9 亿吨/年。新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。

规划并提出，到2020年累计建成原油管道3.2万公里，形成一次输油能力约6.5亿吨/年；成品油管道3.3万公里，形成一次输油能力3亿吨/年。石油表观消费量达到5.9亿吨/年，年增长率达到1.52%。石油净进口量达到3.33亿吨/年，年增长率达到3.21%。

“十三五”期间，年均新增探明石油地质储量10亿吨左右。新增探明地质储量3万亿立方米，到2020年累计探明地质储量16万亿立方米。“十三五”期间，常规天然气新增探明地质储量3万亿立方米，到2020年累计探明地质储量16万亿立方米。

“十三五”期间页岩气新增探明地质储量1万亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1.5万亿立方米。煤层气新增探明地质储量4,200亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1万亿立方米。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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