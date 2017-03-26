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中国财经 | 2017年 3月 26日 星期日 15:36 BJT

中国新三板将对协议转让股票设置申报有效价格范围

路透北京3月25日 - 中国全国股转公司（俗称“新三板”）周六称，下周一起，采取协议转让方式的股票，申报价格应当不高于前收盘价的200%且不低于前收盘价的50%，超出该有效价格范围的申报无效。

全国股转系统官网发布的通知并称，采取协议转让方式的股票无前收盘价的，成交首日不设申报有效价格范围，自次一转让日起设置申报有效价格范围。

通知称，此举有利于防范异常价格申报和投资者误操作，保护投资者合法权益。（完）

参看详情，请点击股转系统官网 here

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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