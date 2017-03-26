中国新三板将对协议转让股票设置申报有效价格范围

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月25日 - 中国全国股转公司（俗称“新三板”）周六称，下周一起，采取协议转让方式的股票，申报价格应当不高于前收盘价的200%且不低于前收盘价的50%，超出该有效价格范围的申报无效。
全国股转系统官网发布的通知并称，采取协议转让方式的股票无前收盘价的，成交首日不设申报有效价格范围，自次一转让日起设置申报有效价格范围。
通知称，此举有利于防范异常价格申报和投资者误操作，保护投资者合法权益。（完）
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(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。