中国向尼泊尔提供2000万元紧急人道主义物资援助 派出国际救援队

路透北京4月27日 - 中国商务部周日称，中国政府向尼泊尔政府提供2,000万元人民币紧急人道主义物资援助，包括帐篷、毛毯、发电机等灾区急需物资，帮助尼方开展救灾安置工作。

“上述物资将以包机方式尽快发运，以解尼方燃眉之急。后续援助将视尼方需求进一步提供。”刊登在商务部网站的新闻稿称。

另据新华社周日报导，中国国际救援队周日清晨六时许从北京出发，由62名搜救队员、医护队员、地震专家、技术保障人员组成，携带有搜救、医疗等有关救援设备和六条训练有素的搜救犬。

该救援队已在中午抵达尼泊尔首都加德满都，与当地政府建立了联络协调机制，并派出先遣队在灾区开展实地勘察、侦检和安全形势评估等工作。

外交部周日则称，中国外交部长王毅当天上午亦召集尼泊尔强烈地震涉外工作部际紧急协调会，财政部、商务部等多个部门负责人出席，会议指出，进一步组织民航运力，迅速将滞留在尼中国游客接回国内，进一步组织并加强救援力量。并抢通连接西藏与尼泊尔的公路通道，并为在尼中国公民提供各种形式的保护和协助等。

新华社报导还指出，受尼泊尔地震影响，珠穆朗玛峰25日发生雪崩。珠峰西藏一侧攀登的中国15名登山者已全部下撤至海拔5,200米的大本营。目前这些登山者均处于安全状态，情绪平稳。

报导并援引中国驻尼泊尔大使馆周六晚确认，已有四名中国公民在尼境内遇难，另有约10人重伤。

4月25日，尼泊尔发生8.1级强烈地震，已造成人员伤亡和重大财产损失，尼泊尔政府呼吁国际社会提供紧急援助。

新华社报导还指出，尼泊尔发生8.1级强烈地震后，毗邻尼泊尔的中国西藏日喀则市吉隆、聂拉木、定日三县受灾严重，导致18人死亡，20多万人不同程度受灾。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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