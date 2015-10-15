中国-尼泊尔边境吉隆口岸恢复开放

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月15日 - 中国外交部周四称，在尼泊尔4·25地震中受损的中尼边境吉隆口岸日前恢复开放。
尼泊尔政府曾要求中国加快重新开放两个边境口岸。
“在尼泊尔4·25地震中受损的中尼边境吉隆口岸日前恢复开放，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“今天上午，中方通过该口岸向尼方转交了一批援助物资。中方将根据尼方需求，继续向尼方提供力所能及的帮助。”（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。