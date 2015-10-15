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时事要闻 | 2015年 10月 15日 星期四 18:24 BJT

中国-尼泊尔边境吉隆口岸恢复开放

路透北京10月15日 - 中国外交部周四称，在尼泊尔4·25地震中受损的中尼边境吉隆口岸日前恢复开放。

尼泊尔政府曾要求中国加快重新开放两个边境口岸。

“在尼泊尔4·25地震中受损的中尼边境吉隆口岸日前恢复开放，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“今天上午，中方通过该口岸向尼方转交了一批援助物资。中方将根据尼方需求，继续向尼方提供力所能及的帮助。”（完）

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