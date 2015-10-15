中国-尼泊尔边境吉隆口岸恢复开放

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月15日 - 中国外交部周四称，在尼泊尔4·25地震中受损的中尼边境吉隆口岸日前恢复开放。
尼泊尔政府曾要求中国加快重新开放两个边境口岸。
“在尼泊尔4·25地震中受损的中尼边境吉隆口岸日前恢复开放，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“今天上午，中方通过该口岸向尼方转交了一批援助物资。中方将根据尼方需求，继续向尼方提供力所能及的帮助。”（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”